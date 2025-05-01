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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакувала Україну п’ятьма Іскандерами та 170 БпЛА: скільки цілей знищено

Обстріл дронами та ракетами

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували п’ятьма балістичними ракетами та 170 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну тривала з 19:30 30 квітня до ранку 1 травня.

За цей час російські окупанти запустили з тимчасово окупованого Криму п’ять балістичних ракет Іскандер.

Зараз дивляться

З кримського мису Чауда, а також із російських Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська армія РФ атакувала 170 ударними безпілотниками та БпЛА-імітаторами інших типів.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 74 дрони типу Shahed (БпЛА інших типів).

Приземлили їх на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

68 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

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