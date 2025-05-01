Угоду зі США щодо копалин направлять на ратифікацію до Верховної Ради – Зеленський

Підписану угоду між Україною та США направлять на ратифікацію до Верховної Ради. Київ зацікавлений у тому, щоб не було жодних затягувань з угодою щодо корисних копалин.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1 163-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про угоду між Україною та США щодо копалин

– Сьогодні були доповіді урядової команди щодо економічного партнерства зі США. Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України. Ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань, – заявив Зеленський.

Зараз дивляться

За його словами, українські представники попрацювали дуже добре, адже угода зі США значно змінилася у процесі підготовки.

На думку Зеленського, тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для доволі вагомих інвестицій в Україну.

Крім того, це відкриває можливості для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, юридичних практик у нашій державі.

– В угоді немає боргу і створюється Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві як Українська держава, так і США, які допомагають нам у захисті, – стверджує Зеленський.

За словами глави держави, вони разом з президентом США Дональдом Трампом говорили про готовність до укладання угоди на зустрічі у Ватикані.

Фактично зараз є перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною, наголосив Зеленський.

– Дуже чекаємо на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це, – сказав глава держави.

На його думку, робота над угодою була справді фаховою. Хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним, заявив президент України.

Сьогодні Зеленський говорив з очільником Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, зокрема про ратифікацію угоди. За словами президента, вони обговорили також законодавчу роботу найближчими тижнями.

Нові санкційні рішення України

Сьогодні є й нові санкційні рішення. За словами Зеленського, Україна блокує діяльність багатьох осіб – це компанії та фізичні особи, які працюють на Росію так чи інакше.

Як пояснив президент, вони допомагають російській армії, окупаційним структурам на нашій землі – у Криму та на Донбасі.

Зараз під санкції пішли й ті, хто працює на російську пропаганду та залучається до інформаційних операцій проти України, заявив Зеленський.

На його думку, головне тепер, щоб була синхронізація санкцій нашої держави з партнерами.

Водночас керівник Служби безпеки України доповів Зеленському щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка.

– Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству, – сказав Зеленський.

Яка ситуація на фронті

Президент України заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

– Донеччина, Покровський напрямок – зараз там найбільше боїв серед усіх гарячих точок фронту. Наші підрозділи та воїни – молодці. 1 окремий штурмовий полк, 59 окрема штурмова бригада Сил безпілотних систем, 72 окрема механізована бригада, 414 окрема бригада безпілотних систем Сухопутних військ. Дякую вам, воїни, – заявив Зеленський.

На думку президента, росіяни отримують належну відсіч на фронті. Глава держави подякував усім, хто разом з Україною.

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