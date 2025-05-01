Умєров підписав указ про початок реорганізації Державного оператора тилу

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення комісії для реорганізації Державного оператора тилу. Її керівником призначено Арсена Жумаділова.

Міноборони готує ДОТ до об’єднання з АОЗ

Очільник Міноборони нагадав, що Державний оператор тилу був створений у грудні 2023 року.

– За цей час він забезпечив прозорість та економію в понад 26 млрд грн, залучення нових постачальників і запуск сучасної IT-системи DOT-Chain, – розповів Умєров.

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Завдяки цьому, за словами міністра, Міноборони змогло зосередитися на більш стратегічних завданнях, а саме управлінні, політиці та контролі, а також це стало підґрунтям для майбутніх реформ за стандартами НАТО.

– Сьогодні, з метою масштабування розпочатих реформ, я підписав наказ про створення комісії з реорганізації Державного оператора тилу. Її очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель. Комісія працюватиме на базі АОЗ, – повідомив Умєров.

До кінця воєнного стану планується закласти основу для об’єднання двох важливих структур – АОЗ і ДОТ. Як повідомляє міністр, це дасть змогу уникнути повторення функцій, поліпшити управління та посилити швидкість забезпечення війська.

– Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення. Це – частина великого плану побудови сучасної армії. І ми втілюємо його вже сьогодні, – додав очільник Міноборони.

Джерело : Міноборони

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