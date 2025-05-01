Західні ЗМІ про угоду щодо надр: поступки Трампа та обережний оптимізм у Києві

Підписання угоди між Україною та США щодо видобутку і постачання стратегічних мінералів викликало широку реакцію в західних медіа. The Guardian, BBC, Bloomberg та SkyNews аналізують деталі домовленостей і відзначають: попри політичну неоднозначність, Україні вдалося домогтися важливих поступок.

Сам документ може стати основою нового формату економічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

The Guardian: обережний оптимізм і поступки Україні

Британське видання The Guardian описує атмосферу в Києві як “обережний оптимізм” після підписання довгоочікуваної угоди про мінерали між Україною та США. Видання відзначає, що нова версія документа, підписаного у середу, є вигіднішою для України, ніж більшість очікувала.

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Хоча деякі деталі залишаються неврегульованими й мають увійти до ще не підписаної технічної угоди, аналітики впевнені: Києву вдалося добитися суттєвих поступок, попри жорстку позицію Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Україна “не має козирів”.

– Україна втримала свою позицію. Незважаючи на величезний тиск, були відкинуті всі надмірні вимоги з іншого боку. Остання угода здається справедливою, – прокоментував президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

У статті згадується візит Трампа на завод Molycorp’s Mountain Pass Rare Earth у Каліфорнії, де демонструвалися зразки критично важливих рідкісноземельних мінералів. Президент хотів, щоб Україна постачала США ці елементи – стратегічні для електроніки – в обмін на військову допомогу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна зберігає повний контроль над своїми надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. Найважливіше – у фінальному варіанті документа немає вимоги, яку раніше неодноразово висловлював Трамп, – про відшкодування попередньої військової допомоги США.

Президент Володимир Зеленський принципово відкинув можливість підписання угоди, яка б означала борги для “десяти поколінь українців”. У документі зазначено, що майбутня військова допомога розглядатиметься як інвестиція, а не як борг.

Угода не блокує євроінтеграційні прагнення України, не підпорядковує країну юрисдикції США і не змушує співпрацювати лише з американськими компаніями. Йдеться лише про надання їм доступу до тендерів на рівних умовах.

– Немає вимоги продавати все США або направляти всі інвестиції через фонд. Обов’язок полягає в тому, щоб надати фонду рівний доступ до майбутніх проєктів, – додає Милованов.

The Guardian наголошує, що саме команда Зеленського ініціювала ідею угоди про рідкісноземельні метали в межах Плану перемоги, оголошеного до президентських виборів у США, з метою зацікавити Трампа у довгостроковому партнерстві з Україною.

Проте на початку року все здавалось невтішним: Трамп, щойно обійнявши посаду, направив до Києва міністра фінансів США Скотта Бессента з проєктом угоди, який українські джерела назвали “написаним у поїзді” – надзвичайно невигідним і одностороннім.

У лютому президент Зеленський мав підписати угоду під час візиту до Вашингтона, але після гострої словесної перепалки з віцепрезидентом Джей Ді Венсом він покинув Білий дім без підписаного документа.

У березні Мін’юст України залучив американську юридичну фірму Hogan Lovells для консультування щодо юридичних нюансів угоди. Документ потребує ратифікації Верховною Радою, а також укладання технічної угоди, яка ще перебуває на стадії переговорів.

Видання підкреслює, що навіть якщо угода не змінить військової динаміки просто зараз, команда Зеленського розраховує, що вона допоможе вибудувати хороші стосунки з новою адміністрацією Трампа.

Варто зазначити, що Трамп нещодавно почав критикувати Путіна і вже не зображує Зеленського як головну перешкоду на шляху до миру.

Міністр фінансів США Бессент після підписання назвав угоду початком “історичного економічного партнерства” і запевнив, що вона демонструє прихильність США до України як союзника.

– Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа налаштована на мирне врегулювання, орієнтоване на вільну, суверенну та процвітаючу Україну, – сказав Бессент.

BBC: сім головних пунктів угоди

Британська BBC публікує огляд із семи ключових моментів нової угоди.

США не отримають компенсації за військову допомогу. Трамп вимагав повернення $350 млрд, однак ця умова була відкинута Зеленським, і Вашингтон погодився на поступку.

Мінерали в обмін на інвестиції. Створюється інвестиційний фонд, який Україна планує використати для закріплення підтримки США.

Рідкісноземельні ресурси України залишаються у національній юрисдикції.

Риторика США щодо Росії стала жорсткішою. Вперше угода містить терміни “повномасштабне вторгнення” та чітке попередження, що жоден суб’єкт, який фінансує російську війну, не зможе отримати вигоду від повоєнного відновлення України.

Ці формулювання, на думку журналістів, створені, щоб задовольнити вимоги Києва щодо посилення тиску на Москву, зокрема у контексті потенційних мирних переговорів.

Bloomberg: Зеленський заслуговує на титул автора бестселерів у майстерстві переговорів

Довгий час підхід Володимира Зеленського до використання природних ресурсів країни, щоб залучити союзників, зокрема Дональда Трампа, здавався ризикованим, пише Bloomberg. Ідея полягала в тому, щоб зацікавити президента США в обороні України через потенційний доступ до українських ресурсів.

Такий хід хоч і здавався хитрим, майже призвів до серйозного ускладнення військових відносин між країнами, які є критично важливими для виживання України. Але нині угода, хоч і не завершена, має вигляд компромісу, який може стати виходом із ситуації.

Угоду ще не оприлюднено – українське видання Українська правда повідомляє, що важливий технічний протокол ще потребує підписання. Але якщо опис цієї угоди, наданий українськими ЗМІ та міністром економіки Юлією Свириденко, правильний, то це принаймні запобігло катастрофі та відповідає загальній меті.

Зокрема, умов, що вимагали від Зеленського підписання угоди, яка фактично дозволяла США отримати контроль над українськими природними ресурсами, тепер немає.

Американські компанії не зможуть отримати пріоритет на всі проєкти, що могло б суперечити планам України щодо вступу до ЄС. Угода також містить механізм перегляду умов, якщо вони порушують вимоги ЄС щодо членства. Крім того, немає згадки про попередні зобов’язання США щодо виплати військової допомоги, які в минулому створювали серйозні економічні ризики.

Нове положення угоди передбачає, що США не будуть мати юрисдикції над створеним спільним фондом. Вони братимуть участь в ухваленні рішень за принципом консенсусу, але не матимуть повного контролю над активами. Це дозволить уникнути ризику повного економічного домінування США.

Важливим є також те, що США можуть використовувати угоду як політичне прикриття для постачання зброї Україні. Цей механізм дозволяє врахувати майбутні поставки озброєнь як капітальні внески в спільний фонд і покривати витрати з доходів фонду протягом 10 років.

Раніше умови, запропоновані адміністрацією Трампа, мали набагато жорсткіший вигляд і могли поставити Зеленського перед вибором: або прийняти надзвичайно невигідну угоду, або відмовитись і втратити підтримку. Однак Зеленському вдалося уникнути цих пасток, зберігши свою політичну позицію навіть під час найбільших труднощів.

Незважаючи на те, що угода ще не завершена і багато аспектів залишаються невизначеними, вона може допомогти Україні не тільки зберегти військову підтримку США, але й створити механізм для відновлення після війни. У разі тривалого конфлікту угода може мати обмежену роль, але у разі мирних переговорів з Росією вона може стати важливим економічним інструментом.

SkyNews: що Україна та США отримають від підписання угоди щодо надр

Редактор відділу міжнародних відносин Домінік Вагхорн зазначає: на фоні затяжної війни і складних переговорів несподівано з’явилася новина – США і Україна досягли домовленості, яка, здається, влаштовує обидві сторони. Але що насправді стоїть за цією угодою? І чи наближає вона мир?

Досягнення цієї домовленості було непростим. Напруга між Києвом і Вашингтоном сягнула піку в лютому – тоді, під час зустрічі в Білому домі, президент Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно посварилися.

В українському суспільстві зростало обурення: США тиснуть, вимагаючи від Києва доступу до природних ресурсів в обмін на подальшу підтримку.

Поворотним моментом стала зустріч у Римі, після похорону Папи Римського Франциска. Саме там, за словами джерел, Володимиру Зеленському вдалося переконати Дональда Трампа в доцільності нової угоди.

Що отримують США?

Насамперед – пріоритетний доступ до інвестицій у видобуток українських корисних копалин, зокрема рідкісноземельних металів, які мають стратегічне значення для сучасних технологій. У довгостроковій перспективі – значну частку прибутків.

Що отримує Україна?

Потенційно – залучення Дональда Трампа як активного гравця в російсько-українській війні. Це може означати більшу зацікавленість США у завершенні війни, а також політичну підтримку на найвищому рівні.

Чи зробить ця домовленість мир реальнішим?

Це питання залишається відкритим. Але, схоже, дипломатія знову починає працювати – нехай навіть на тлі економічного інтересу.

Заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер

Заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що основною метою угоди є компенсація витрат США на підтримку України.

Це один з ключових аспектів, які варто врахувати під час аналізу ситуації. Він також зазначив, що Вашингтон планує реалізувати угоду якомога швидше.

– Угода про корисні копалини – це форма повернення коштів США, – заявив Міллер на брифінгу.

Фото: Юлія Свириденко

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