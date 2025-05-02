Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 2 травня: мінус 1110 окупантів та пів сотні артсистем
Втрати ворога на 2 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1110 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 164-ту добу повномасштабної війни перевищили 954 тис.
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Втрати РФ на 2 травня 2025
- особового складу ‒ близько 954 300 (+1 110);
- танків ‒ 10 741 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 22 369 (+5);
- артилерійських систем – 27 186 (+50);
- реактивних систем залпового вогню – 1 375;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 152 (+4);
- літаків – 370;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 539 (+138);
- крилатих ракет ‒ 3 196;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 882 (+132);
- спеціальної техніки ‒ 3 869.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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