Втрати ворога на 2 травня: мінус 1110 окупантів та пів сотні артсистем

Втрати ворога на 2 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 164-ту добу повномасштабної війни перевищили 954 тис.

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Втрати РФ на 2 травня 2025

особового складу ‒ близько 954 300 (+1 110);

танків ‒ 10 741 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 22 369 (+5);

артилерійських систем – 27 186 (+50);

реактивних систем залпового вогню – 1 375;

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 152 (+4);

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 539 (+138);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 882 (+132);

спеціальної техніки ‒ 3 869.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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