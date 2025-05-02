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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 2 травня: мінус 1110 окупантів та пів сотні артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 2 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 164-ту добу повномасштабної війни перевищили 954 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 2 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 954 300 (+1 110);
  • танків ‒ 10 741 (+9);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 369 (+5);
  • артилерійських систем – 27 186 (+50);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 375;
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 152 (+4);
  • літаків – 370;
  • гелікоптерів – 335;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 539 (+138);
  • крилатих ракет ‒ 3 196;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 882 (+132);
  • спеціальної техніки ‒ 3 869.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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