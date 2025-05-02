Єврокомісія представила низку потенційних контрзаходів та поступок у відповідь США

Європейська комісія офіційно представила план контрзаходів проти США, якщо адміністрація Дональда Трампа продовжить агресивну тарифну політику.

Йдеться про митні тарифи, які загрожують європейському експорту, зокрема — автомобільній та технологічній галузям.

ЄС готовий відповісти на всіх фронтах

План, представлений державам-членам ЄС цього тижня, передбачає широкий спектр відповідей — від додаткових мит на американські товари до санкцій проти технологічних компаній США, які, за словами європейських чиновників, мають прямий вплив на адміністрацію Трампа.

Зараз дивляться

— Контрзаходи мають охоплювати не лише товари, а всі інструменти, які ми маємо, — сказав один із представників ЄС.

Європа шукає баланс

Паралельно з жорсткими заходами Єврокомісія також розробляє пакет поступок, щоб заспокоїти Вашингтон.

Серед них зниження мит на американські авто та відкриття нових сегментів ринку.

Незважаючи на те, що Трамп тимчасово призупинив дію нових тарифів на 90 днів, у Брюсселі вважають — це лише відстрочка, а не деескалація.

Особливу увагу ЄС приділяє технологічному сектору США. Обмеження або мита на продукцію американських IT-гігантів може стати важелем тиску на Білий дім, вважають у Брюсселі.

Франція та Бельгія виступають за жорстку відповідь, тоді як інші країни-члени остерігаються відкритої ескалації конфлікту.

Джерело: Daily Exress

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.