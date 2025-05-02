Юридично у США, фактично в Україні: Шмигаль про інвестфонд відновлення

Згідно з попередньою домовленістю, досягнутою на переговорах з американською командою, Інвестиційний фонд відновлення буде зареєстрований у Сполучених Штатах Америки, але діятиме в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Попередня домовленість, що фонд буде зареєстрований у Сполучених Штатах. Але діяти буде в Україні. І основний рахунок фонду, куди Україна зараховуватиме свій внесок – буде відкритий в Україні в гривнях. Це важливий момент, – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

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Як пояснив Шмигаль, фонд наповнюватиметься внесками США та України. Водночас прибутки фонду реінвестуватимуть виключно в Україну.

За словами прем’єр-міністра, завдяки цій угоді Україна зможе залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.

Джерело : Укрінформ

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