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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Країни, які допомагали РФ, не будуть допомагати у відбудові України – Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що країни, які допомагали Росії вести війну проти України, не братимуть участі у повоєнному відновленні нашої держави.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Відбудова України

За словами президента, пріоритет у відбудові України матимуть ті країни, які нам допомагають боротися із російським ворогом. Відбудова не здійснюватиметься безкоштовно, тож пріоритет буде у країн ЄС.

Зараз дивляться

– Точно не будуть ті, хто допомагав Росії. Це факт. Як можна було допомагати, руйнувати, щоб зараз на цьому заробляти? Зовсім нелогічно… Є пріоритет країн, які братимуть участь у відбудові України – це ті країни, які допомагали Україні під час війни. Безумовно, фінансами. Зброя – це ті самі фінанси. Або це зброя, або це енергетика, або пряме надходження в бюджет України, – наголосив Зеленський.

За його словами, є багато країн, які напряму фінансували регіони України. Наприклад, Японія не давала зброї, але надала $15 млрд у стійкість України, передусім енергетичну.

Володимир Зеленський також повідомив, що пріоритет у відбудові України є і у США.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
відновлення України, Війна в Україні, Володимир Зеленський
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