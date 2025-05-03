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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 3 травня: знищено 1170 окупантів та майже пів сотні артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 3 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 165-ту добу повномасштабної війни перевищили 955 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 3 травня 2025

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 955470 (+1170) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10745 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22369 (+0) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27234 (+48) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1375 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1153 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34665 (+126),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47003 (+121) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3870 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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