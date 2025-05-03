Зеленський хоче від США більше систем ППО і назвав Трампу необхідну кількість

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив угоду про надра, продаж Україні систем протиповітряної оборони і питання припинення вогню.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

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За словами Зеленського, Інвестиційний фонд відбудови і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає можливість Україні захищати майбутні інвестиції Сполучених Штатів.

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– Захищати віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції. Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я сказав Трампу про ту (необхідну для України) кількість, – сказав президент.

Трамп запевнив Зеленського, що США працюватимуть над наданням Україні необхідних систем протиповітряної оборони.

– Це не безплатні речі. І я хотів би, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї, — заявив очільник держави і наголосив, що угода про корисні копалини є вигідною для обох сторін.

Також президент Україні розраховує, що цьогорічна допомога від США завдяки Інвестиційному фонду відбудови, створеному угодою про надра, може бути збільшена вдвічі.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди щодо мінералів зі США. За її словами, президент Володимир Зеленський та президент Дональд Трамп, спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна.

За словами Юлії Свириденко, Інвестиційний фонд відбудови України може почати свою роботу приблизно через місяць-півтора після ратифікації.

Джерело : Укрінформ

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