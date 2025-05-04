Україна отримає систему Patriot з Ізраїлю і, ймовірно, ще одну з ФРН або Греції – NYT

Україна отримає нову допомогу у війні з Росією. Системзу протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі, буде передано Україні після ремонту.

Про це повідомили чотири чинні та колишні посадовці США, які побажали залишитися анонімними через чутливість теми, пише The New York Times.

Україна отримає систему ППО Patriot з Ізраїлю

Західні союзники також обговорюють логістику передання ще однієї системи Patriot – або з Німеччини, або з Греції.

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Посадовці відмовилися коментувати позицію президента США Дональда Трампа щодо цього, так само як і те, чи це рішення було ухвалене ще до початку його каденції, чи за адміністрації Джо Байдена.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Г’юїт наголосив, що адміністрація не розкриває інформацію про розташування та потужності оборонних систем.

– Президент Трамп чітко заявив: він хоче завершення війни в Україні та припинення вбивств, – сказав він.

Міноборони США у своїй заяві повідомило, що “продовжує надавати Україні обладнання з раніше затверджених пакетів”, маючи на увазі як техніку з наявних запасів, так і нові закупівлі.

Це постачання, про яке раніше не повідомлялося, відбувається на тлі ескалації російських атак, зокрема ракетного удару по Києву 24 квітня, що став найбільш смертоносним із літа минулого року.

Рік тому союзники не могли задовольнити вимогу президента Володимира Зеленського щодо семи систем Patriot. Хоча нині Україна має вісім таких систем, лише шість із них – у робочому стані, повідомив один з американських посадовців. Ще дві перебувають на ремонті.

Додавши систему з Ізраїлю та ще одну з Німеччини або Греції, Україна матиме загалом десять Patriot – переважно для захисту Києва.

Трамп пом’якшив риторику щодо війни в Україні

На тлі останніх атак Росії публічні заяви Дональда Трампа про війну стали м’якшими на користь України.

Минулого тижня Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Римі на похороні Папи Франциска – ця зустріч була теплою, на відміну від невдалої зустрічі у лютому в Овальному кабінеті.

Риторика Трампа щодо Зеленського стала стриманішою; він також почав ставити під сумнів серйозність намірів Росії вести мирні переговори.

У середу було підписано затриману угоду про видобуток мінералів в Україні, що відкриває шлях до подальшої військової допомоги з боку США. У суботу в Києві Зеленський заявив журналістам, що ця угода може означати нові постачання систем ППО від Штатів.

Системи ППО Patriot для України

Відповідно до експортних правил США щодо оборонної техніки, кожне передавання американських систем Patriot до України, навіть через треті країни, потребує погодження Вашингтона.

Ці системи є дефіцитними, а їхнє розміщення часто пов’язане з необхідністю захисту американських військових, баз та союзників у різних глобальних “гарячих точках”.

Від початку повномасштабного вторгнення Зеленський неодноразово просив Вашингтон про більше систем Patriot, наголошуючи, що вони життєво необхідні для оборони країни.

Кожна така система складається з батареї з потужним радаром і мобільними пусковими установками, які перехоплюють ворожі ракети.

США вперше передали Україні Patriot у квітні 2023 року. Вже у січні 2024-го в країні почався дефіцит ракет до цих систем.

Від початку свого президентства Трамп публічно ігнорував прохання Зеленського щодо нових систем Patriot, навіть коли Україна заявляла про готовність їх купити. Майже три тижні тому, відповідаючи на питання щодо покупки Patriot, Трамп сказав, що “Зеленський завжди шукає можливість купити ракети”.

Однак з моменту, коли США активізували просування мирних переговорів у лютому, Росія значно посилила атаки на українські міста. Зокрема, у неділю дрон-камікадзе уразив Київ, поранивши 11 людей.

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