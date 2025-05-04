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Втрати ворога на 4 травня: ЗСУ знищили 1340 окупантів та два ворожі літаки

російський танк
Фото: Getty Images

На фронті минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1340 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Станом на ранок 4 травня 2025 року загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищує 956 тисяч.

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Водночас наші військові зауважили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідданих, виникла потреба скоригувати деякі дані втрат противника, а саме: танки, бойові броньовані машини, артсистеми, засоби протиповітряної оборони, безпілотники, крилаті ракети та спецтехніка. Генштаб скоригував загальні цифри втрат.

Втрати РФ у війні на 04.05.2025

  • особового складу ‒ близько 956 810 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 10 758 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 403 (+24) од,
  • артилерійських систем – 27 327 (+52) од,
  • РСЗВ – 1376 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1155 (+1) од,
  • літаків – 372 (+2) од,
  • гелікоптерів – 335 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 860 (+163) од,
  • крилатих ракет ‒ 3196 од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 141 (+129) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3870 од.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Втрати ворога
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