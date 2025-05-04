Втрати ворога на 4 травня: ЗСУ знищили 1340 окупантів та два ворожі літаки
На фронті минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1340 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Станом на ранок 4 травня 2025 року загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищує 956 тисяч.
Водночас наші військові зауважили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідданих, виникла потреба скоригувати деякі дані втрат противника, а саме: танки, бойові броньовані машини, артсистеми, засоби протиповітряної оборони, безпілотники, крилаті ракети та спецтехніка. Генштаб скоригував загальні цифри втрат.
Втрати РФ у війні на 04.05.2025
- особового складу ‒ близько 956 810 (+1340) осіб,
- танків ‒ 10 758 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 403 (+24) од,
- артилерійських систем – 27 327 (+52) од,
- РСЗВ – 1376 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1155 (+1) од,
- літаків – 372 (+2) од,
- гелікоптерів – 335 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 860 (+163) од,
- крилатих ракет ‒ 3196 од,
- кораблів /катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 141 (+129) од,
- спеціальної техніки ‒ 3870 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.