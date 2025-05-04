Втрати ворога на 4 травня: ЗСУ знищили 1340 окупантів та два ворожі літаки

На фронті минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1340 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Станом на ранок 4 травня 2025 року загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищує 956 тисяч.

Зараз дивляться

Водночас наші військові зауважили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідданих, виникла потреба скоригувати деякі дані втрат противника, а саме: танки, бойові броньовані машини, артсистеми, засоби протиповітряної оборони, безпілотники, крилаті ракети та спецтехніка. Генштаб скоригував загальні цифри втрат.

Втрати РФ у війні на 04.05.2025

особового складу ‒ близько 956 810 (+1340) осіб,

танків ‒ 10 758 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 403 (+24) од,

артилерійських систем – 27 327 (+52) од,

РСЗВ – 1376 (+1) од,

засобів ППО ‒ 1155 (+1) од,

літаків – 372 (+2) од,

гелікоптерів – 335 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 860 (+163) од,

крилатих ракет ‒ 3196 од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 141 (+129) од,

спеціальної техніки ‒ 3870 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.