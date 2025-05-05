Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39

Однією з важливих домовленостей під час візиту президента України Володимира Зеленського до Чехії стала деталізація проєкту зі створення українсько-чеської школи для підготовки пілотів F-16.

Про це глава держави повідомив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Створення українсько-чеської школи для пілотів F-16

– Ми цінуємо готовність Чехії допомагати з розвитком нашої бойової авіації. Одним із результатів цього візиту є деталізація проєкту створення українсько-чеської школи F-16, ми готові якнайшвидше втілювати цей проєкт у життя, – сказав Зеленський.

Зі свого боку прем’єр Чехії зазначив, що навчання українських пілотів відбуватиметься на території Чехії.

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– Ми домовилися, що разом із партнерами з Коаліції охочих займатимемося навчанням українських пілотів. Навчання відбуватиметься на F-16, L-39 тут, на базах у Чеській Республіці, – повідомив Фіала.

Зеленський також подякував за зустріч із чеськими оборонними компаніями, де обговорювалася “конкретна робота з оборонною індустрією Чехії”.

До слова, Володимир Зеленський під час візиту до Праги зустрівся з головою Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та її заступниками. Сторони обговорювали мир, санкції проти Росії та вступ України до ЄС.

Джерело : Офіс президента

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