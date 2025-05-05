Покажчики повороту є одним з найважливіших елементів системи світлової сигналізації транспортного засобу. Їхнє своєчасне та правильне використання є ключовим для забезпечення безпеки дорожнього руху та ефективної комунікації між водіями, пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху.

Факти ICTV дізнавалися, чи потрібно вмикати поворот при русі заднім ходом.

Рух авто заднім ходом: чи треба вмикати покажчик повороту

Основна функція покажчиків повороту полягає у попередженні інших про наміри водія змінити напрямок руху – здійснити поворот ліворуч чи праворуч, розвернутися або перестроїтися на іншу смугу. Це дозволяє іншим учасникам руху завчасно зреагувати на маневр, скорегувати свою швидкість та траєкторію руху, тим самим запобігаючи виникненню небезпечних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод.

Зараз дивляться

Нехтування використанням покажчиків повороту або їхнє некоректне застосування може призвести до непорозумінь, створення аварійних ситуацій та, як наслідок, до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Під час руху заднім ходом водій зобов’язаний уникати створення небезпеки або перешкод для інших учасників дорожнього руху. Якщо виникає потреба, для безпечного виконання маневру він повинен звернутися за допомогою до інших осіб.

Рух заднім ходом заборонено на автомагістралях, дорогах для автомобілів, переїздах через залізницю, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах/виїздах з них, а також на ділянках з обмеженою видимістю або поганою оглядовістю.

На дорогах з одностороннім рухом дозволено рух заднім ходом лише за умов, передбачених пунктом 10.9 ПДР, і лише тоді, коли неможливо під’їхати до об’єкта іншим способом.

Якщо траєкторії руху автомобілів перетинаються, а порядок проїзду не визначений правилами, перевагу має той водій, з правого боку до якого наближається інший транспортний засіб.

Чи потрібно вмикати покажчик повороту при русі заднім ходом та який штраф передбачений за порушення

У пункті 9.2 ПДР вказано, що перед початком руху, зміною напрямку: повернення, розворот, перестроювання, зупинка, стоянка, від’їзд від тротуару чи узбіччя тощо) водій зобов’язаний подати відповідний сигнал світловими покажчиками повороту.

У випадку порушення правил використання покажчиків повороту в Україні передбачений штраф у розмірі 510 гривень відповідно до частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( КУпАП).

Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. Неподання сигналу покажчиком повороту або подання сигналу невчасно чи невідповідного напрямку кваліфікується як таке порушення.

Читайте також Штраф за паркування на велодоріжках 2025: розмір та коли накладається

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.