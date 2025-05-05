Технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) — документ, який містить основну інформацію про авто та його власника. Зокрема, там зазначено ПІБ, адресу реєстрації, ідентифікаційний код та інші дані.

Чи потрібно змінювати технічний паспорт, якщо змінилися дані прописки — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи потрібно змінювати техпаспорт при зміні прописки

У сервісному центрі МВС зазначають, що перереєстрація транспортних засобів без зміни власника проводиться:

у разі оформлення нового свідоцтва про реєстрацію у випадку втрати або псування попереднього документа;

при зміні власника транспортного засобу, адреси стоянки, юридичної адреси або назви організації власника;

при зміні місця проживання чи особистих даних (прізвища, імені, по батькові) фізичної особи, яка володіє транспортним засобом;

чи особистих даних (прізвища, імені, по батькові) фізичної особи, яка володіє транспортним засобом; при зміні кольору автомобіля;

у разі модифікації транспортного засобу, заміні кузова або інших елементів, що мають індивідуальні ідентифікаційні позначення.

У 2025 році оновлювати техпаспорт у разі зміни прописки не є обов’язковим, якщо інші дані залишаються незмінними, і автомобіль не змінює власника. Законодавство України дозволяє використовувати старий документ до моменту, коли виникає потреба в його оновленні, наприклад, при зміні прізвища, продажу авто або оформленні нового техпаспорта у зв’язку з втратою чи пошкодженням.

Проте, щоб мати актуальні дані у всіх офіційних документах, рекомендується все ж таки звернутися до сервісного центру МВС та внести зміни в техпаспорт.

Як замінити техпаспорт при зміні прописки: куди звертатися

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу вказується підрозділ МВС, який його видав, а також адреса власника. Формально нова прописка не впливає на правовий статус транспортного засобу. Тобто, не потрібно змінювати техпаспорт автомобіля при зміні прописки.

Водій має право вільно користуватись своїм автомобілем на території будь-якої області України, здійснювати продаж або перереєстрацію авто в іншому сервісному центрі. Проте при зміні області проживання необхідно замінити державні номерні знаки.

Оновити особисті дані власника транспортного засобу можна через портал державних послуг iGov.org.ua. Однак для завершення процесу все одно потрібно буде з’явитися до сервісного центру МВС.

Для перереєстрації авто потрібно подати заяву та надати певні документи.

Які документи необхідні для заміни техпаспорта

Для заміни техпаспорта до сервісного центру МВС необхідно надати пакет документів, зокрема:

документ, що посвідчує особу;

документи, що підтверджують законність набуття у власність транспортного засобу;

заяву — оформлюється безпосередньо у територіальному сервісному центрі;

чинне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

паспорт громадянина України. Якщо замість нього подається ID-картка без зазначення адреси реєстрації в електронному носії, додається довідка про реєстрацію місця проживання особи, як покупця, так і продавця;

квитанції про оплату адміністративних послуг.

Зазначаємо, що перелік платних послуг, які надають підрозділи МВС, затверджені постановою Кабінету міністрів №795 від 4 червня 2007 року.

Згідно з документом, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію коштує — 350 грн. Вартість бланка свідоцтва про реєстрацію автомобіля — 201 грн. Також до вартості можуть додаватися інші послуги, залежно від певної ситуації.

Джерело: Портал державних послуг, Головний сервісний центр МВС

