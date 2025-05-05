Експосадовець ЦРУ пояснив, як Україна могла перемогти у 2022 і чому Путін переграє сам себе

Адміністрація екс-президента США Джо Байдена не забезпечила Україну необхідною кількістю озброєння, яке могло б дозволити українським силам повністю витіснити російських військових.

Причиною цього, ймовірно, стали побоювання Вашингтона щодо можливих ядерних загроз з боку Росії.

Про це в інтерв’ю виданню Times розповів Ральф Гофф, який раніше очолював операційні підрозділи Центрального розвідувального управління США в Європі та Євразії.

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Гофф попереджав про загрозу війни після окупації Криму

Гофф є русистом. Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років він ніс службу біля кордону з Німецькою Демократичною Республікою у підрозділі, що займався перехопленням радянських радіопередач.

Загалом його кар’єра в американських розвідувальних структурах тривала понад 30 років.

Він стверджує, що ще в 2014 році, коли так звані “зелені чоловічки” захоплювали Крим, попереджав своє керівництво про ймовірний подальший розвиток подій.

– Я намагався бити на сполох і попередити, що початок Третьої світової відбувається зараз на Донбасі, і ми маємо щось робити. Але пріоритети були іншими, – заявив Гофф.

Повернення у ЦРУ не відбулося через прихильність до України

Нещодавно йому запропонували повернутися на державну службу. У березні цього року Гофф готувався очолити департамент таємних операцій ЦРУ. Це призначення мало стати частиною загальної реформи в структурі відомства.

Однак, на думку Гоффа, ще за часів керівництва ЦРУ Джоном Бренноном, агентство обрало хибний вектор, коли почало призначати аналітиків на оперативні посади.

– Є причина, чому пілоти винищувачів літають на винищувачах, а пілоти бомбардувальників – на бомбардувальниках, – наголосив він.

Попри початкові плани, реформування, як і його можливе призначення, були зупинені. Сам Гофф припускає, що однією з причин цього стало його відкрито позитивне ставлення до України.

Вийшовши у відставку в жовтні 2023 року, Гофф неодноразово приїздив до України. Тут він мав зустрічі з представниками вищого керівництва та спецслужб.

Окрім цього, Гофф намагається заохотити американські компанії інвестувати в українську економіку вже зараз, а також популяризує українські інноваційні технології у США.

Україні не дали достатньо зброї для перемоги

Гофф вважає, що у 2022 році був шанс зупинити повномасштабну війну на ранньому етапі – за умови, що США та союзники надали б Україні достатній обсяг озброєння. Той обсяг допомоги, який був наданий фактично, дів Україні можливість боротися, але не дозволив завдати вирішальної поразки російським силам.

На переконання колишнього високопосадовця ЦРУ, це було свідоме рішення, ухвалене через побоювання, що у разі загрози поразки Путін може вдатися до ядерної зброї.

– Якби ми забезпечили українців у той час належною зброєю, вони могли б витіснити росіян із країни. Цього не сталося. Це підготувало ґрунт для цієї більш тривалої, затяжної, виснажливої війни-м’ясорубки, свідками якої ми є сьогодні, – вважає Гофф.

За його словами, адміністрація Байдена разом із союзниками дозволила Путіну нав’язати свій сценарій розвитку подій, щораз сумніваючись і нервуючи, коли поставав черговий етап у забезпеченні України озброєнням. Це відбувалося через страх перед ядерною ескалацією.

– (Вони – ред.) дозволили Володимиру Путіну і його брязканню ядерною зброєю обдурити себе. Тому вони дали українцям зброю, але вони ніколи не давали їм достатньо, щоб перемогти. Вони давали їм достатньо лише, щоб стікати кров’ю, – заявив Гофф Times.

Він зауважив, що під час пандемії Путін був “смертельно переляканий ковідом”, а “люди із такою стурбованістю власним здоров’ям не схильні робити високі ставки у ядерному покері”.

На думку Гоффа, адміністрація Трампа дотримується стратегії наблизитися до Путіна, сподіваючись віддалити його від Китаю.

Водночас сам Путін, як ексрозвідник, переконаний, що зможе маніпулювати Трампом. Але, як застерігає Гофф, це може виявитися для російського лідера фатальною помилкою.

– Врешті-решт Путін переграє сам себе і покаже адміністрації (Трампа – ред.), в чому є справжня проблема, і що вона в Москві, а не в Києві, – передбачає він.

Якщо Україна і Росія не досягнуть мирної угоди найближчим часом, то вже до кінця літа, за словами Гоффа, вся лінія фронту може перетворитися на 2–50-кілометрову “мертву зону”, “де пересуватися буде неможливо через велику кількість дронів у повітрі, роботів на землі та мін у ґрунті”. Він посилається на розмову з українським високопосадовцем.

– Це буде надзвичайно летальне середовище, – попередив американський розвідник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що витрати України на оборону у контексті повномасштабної війни сягнули $320 млрд.

З цієї суми $120 млрд – це внутрішнє фінансування з боку українських платників податків, а решта $200 млрд – це допомога від США та Європейського Союзу, що була спрямована на потреби оборони.

Сполучені Штати Америки виділили $67 млрд на зброю та ще $31,5 млрд – у вигляді прямої бюджетної підтримки.

Фото: Міноборони США

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