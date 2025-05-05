Першим збив Кинджал над Києвом: Повітряні сили показали оператора ЗРК Patriot

Повітряні сили ЗСУ показали оператора ЗРК Patriot, який два роки тому – 4 травня 2023 року – першим у світі збив російську гіперзвукову балістичну ракету Кинджал у небі над Києвом.

Першим у світі збив Кинджал

Воїн підрозділу 96 зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування Центр Дмитро розповів, що до початку повномасштабного вторгнення РФ був програмістом.

– Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб’ю перший Кинджал у світі, – зізнався він.

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Дмитро зауважив, що у той момент вони знали про атаку саме балістикою, проте спочатку думали, що це був Іскандер.

За його словами, те, що це був Кинджал, підтвердилося лише, коли знайшли уламки збитої ракети. Тоді стало зрозуміло, що РФ брехала, стверджуючи, цю ракету неможливо збити.

Повітряні сили висловили вдячність партнерам за потужну підтримку українського народу, а воїнам-зенітникам – за високу навченість, злагодженість, відповідальність, професіоналізм і любов до своєї землі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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