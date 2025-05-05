Вступ до ЗВО для здобуття вищої освіти відбувається за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ).

Скільки дійсні результати НМТ та чи можна з ними вступати наступного року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

НМТ-2025: що відомо

Абітурієнти, які планують вступати до закладів вищої освіти, мають змогу зареєструватися та взяти участь в онлайн-тестуванні.

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У 2025 році основна сесія реєстрації на участь в національному мультипредметному тесті (НМТ) розпочалася 6 березня і тривала до 3 квітня. Додатковий період буде з 9 по 14 травня.

НМТ-2025 проводитиметься з 14 травня до 25 червня, допсесія – із 14 до 25 липня. Офіційні результати повідомлять до 4 липня, результати допсесії — до 30 липня.

Кількість і структура тестів НМТ залишається незмінною у порівнянні з 2024 роком. У межах вступної кампанії учасники тестування складатимуть НМТ із чотирьох предметів: три обов’язкових і один на вибір.

Обов’язкові предмети:

історія України;

українська мова;

математика.

На вибір:

українська література;

англійська, німецька, французька або іспанська мова;

географія, біологія, фізика, хімія.

Скільки діють результати НМТ в Україні у 2025 році

Щороку Міністерство освіти й науки України визначає термін дії результатів ЗНО/НМТ попередніх років, можливість або неможливість комбінування цих результатів під час вступу.

Згідно із законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, для вступу до закладів вищої освіти будуть використовувати результати національного мультипредметного тесту за 4 роки.

Зокрема, для вступу у 2025 році випускники шкіл минулих років можуть подати результати тестів зовнішнього незалежного оцінювання 2022, 2023, 2024 або 2025 років.

Також випускники минулих років, які мають сертифікати НМТ за вищезазначені роки, але бажають покращити свій результат для вступу, мають право ще раз пройти НМТ та обрати для участі в конкурсному відборі 2025 кращий результат.

Скільки будуть дійсні результати НМТ 2025 року та які результати тестів можна буде подати у наступному році, визначається щорічним Порядком прийняття на навчання для здобуття вищої освіти. Загалом термін дії сертифіката НМТ становить 3 роки.

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