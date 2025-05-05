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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вдвічі більше зброї за ті ж €40 млрд: в ЄС висунули ідею збільшення допомоги Україні

снаряди
Фото: Depositphotos

Якщо Дональд Трамп не зможе переконати Володимира Путіна укласти мир, Євросоюз дуже швидко знайде більш переконливі аргументи – значно збільшить військову підтримку України.

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс.

ЄС про нову формулу підтримки України

– Досі ЄС та США виділяли близько €40 млрд щорічно на військову допомогу Україні, – сказав він, зауваживши, що ці кошти можна використати ефективніше, якщо вкладати їх у закупівлю зброї українського виробництва.

Зараз дивляться

За його словами, вона коштує приблизно вдвічі дешевше, ніж зброя, вироблена в Євросоюзі чи Сполучених Штатах.

– Це фактично подвоїло б обсяг озброєнь, які Україна отримує за ті ж €40 млрд. Реальна вартість нашої підтримки зросте до €80 млрд, – пояснив він.

Кубілюс також звернув увагу на безпекові кредити ЄС, що дозволяють державам-членам посилювати військову підтримку України.

– Саме так формула Мир через силу може по-справжньому працювати на практиці. Безпекові кредити – це сила для України, – підсумував єврокомісар.

Напередодні президент США Дональд Трамп знову заявив, що ще не може точно відповісти, чи водить його за ніс російський диктатор Володимир Путін.

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