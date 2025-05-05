Вдвічі більше зброї за ті ж €40 млрд: в ЄС висунули ідею збільшення допомоги Україні
Якщо Дональд Трамп не зможе переконати Володимира Путіна укласти мир, Євросоюз дуже швидко знайде більш переконливі аргументи – значно збільшить військову підтримку України.
Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс.
ЄС про нову формулу підтримки України
– Досі ЄС та США виділяли близько €40 млрд щорічно на військову допомогу Україні, – сказав він, зауваживши, що ці кошти можна використати ефективніше, якщо вкладати їх у закупівлю зброї українського виробництва.
За його словами, вона коштує приблизно вдвічі дешевше, ніж зброя, вироблена в Євросоюзі чи Сполучених Штатах.
– Це фактично подвоїло б обсяг озброєнь, які Україна отримує за ті ж €40 млрд. Реальна вартість нашої підтримки зросте до €80 млрд, – пояснив він.
Кубілюс також звернув увагу на безпекові кредити ЄС, що дозволяють державам-членам посилювати військову підтримку України.
– Саме так формула Мир через силу може по-справжньому працювати на практиці. Безпекові кредити – це сила для України, – підсумував єврокомісар.
Напередодні президент США Дональд Трамп знову заявив, що ще не може точно відповісти, чи водить його за ніс російський диктатор Володимир Путін.