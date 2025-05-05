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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрати ворога на 5 травня перевищили 958 тис. вбити і пораненими – Генштаб ЗСУ

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 5 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1260 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 167-му добу повномасштабної війни сягнули 958 070 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 5 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 958 070 (+1260) осіб;
  • танків ‒ 10 763 (+5);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 411 (+8);
  • артилерійських систем – 27 370 (+43);
  • РСЗВ – 1 377 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 155;
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 335;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 997 (+137);
  • крилатих ракет ‒ 3 196;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 250 (+109);
  • спеціальної техніки ‒ 3 870.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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