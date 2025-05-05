Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 5 травня перевищили 958 тис. вбити і пораненими – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога на 5 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1260 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 167-му добу повномасштабної війни сягнули 958 070 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 5 травня 2025
- особового складу ‒ близько 958 070 (+1260) осіб;
- танків ‒ 10 763 (+5);
- бойових броньованих машин ‒ 22 411 (+8);
- артилерійських систем – 27 370 (+43);
- РСЗВ – 1 377 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 155;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 335;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 997 (+137);
- крилатих ракет ‒ 3 196;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 250 (+109);
- спеціальної техніки ‒ 3 870.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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