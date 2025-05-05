Втрати ворога на 5 травня перевищили 958 тис. вбити і пораненими – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 5 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1260 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 167-му добу повномасштабної війни сягнули 958 070 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 5 травня 2025

особового складу ‒ близько 958 070 (+1260) осіб;

танків ‒ 10 763 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 22 411 (+8);

артилерійських систем – 27 370 (+43);

РСЗВ – 1 377 (+1);

засобів ППО ‒ 1 155;

літаків – 372;

гелікоптерів – 335;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 997 (+137);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 250 (+109);

спеціальної техніки ‒ 3 870.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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