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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Які податки платить пенсіонер, який працює, в Україні у 2025 році

податки працюючим пенсіонерам
Фото: Depositphotos

Через невисокі пенсії багато пенсіонерів змушені продовжувати працювати, щоб мати змогу оплатити комунальні послуги, придбати ліки та продукти харчування. Пенсіонери в Україні, які працюють, як і інші громадяни, зобов’язані сплачувати податки зі своїх доходів. 

Факти ICTV дізнавалися, які податки платить пенсіонер, який працює, в Україні у 2025 році та чи відрізняються вони від податків інших працівників. 

Які податки сплачують пенсіонери, які працюють, у 2025 році 

Ставки податків для пенсіонерів, які працюють, не відрізняються від податків, які сплачують інші громадяни. Вони становлять: 

Зараз дивляться
  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
  • військовий збір (ВЗ) – 5%.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) застосовується до більшості видів доходів громадян, зокрема: 

  • заробітної плати; 
  • стипендій; 
  • заохочувальних виплат; 
  • виплат за договорами цивільно-правового характеру. 

Ставка податку становить 18% від отриманого доходу. 

Податки пенсіонерам, які працюють: приклад розрахунків 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) становить 18% від зарплати.  

Отже, сума ПДФО буде 10 000 грн * 0.18 = 1 800 грн.  

Військовий збір становить 5% від зарплати.  

Отже, сума військового збору буде 10 000 грн * 0.05 = 500 грн.  

Загальна сума податків з пенсіонера, який працює, що будуть утримані із зарплати 10 000 грн, становить 1 800 грн (ПДФО) + 500 грн (військовий збір) = 2 300 грн. На руки пенсіонер отримає 7 700 грн. 

Який податок знімають із пенсії пенсіонерів, які працюють

В Україні пенсії підлягають оподаткуванню, проте не всі. Виключення становлять пенсії, розмір яких не перевищує трьох мінімальних заробітних плат на місяць.

У 2025 році мінімальна заробітна плата становить — 8 000 грн. Тобто пенсії до 24 тис. грн не оподатковуються.

У випадку, коли людина окрім пенсії має інші джерела доходу, такі як заробітна плата, дохід від оренди житла, дивіденди тощо — усі ці доходи підсумовуються. Якщо ж загальна сума перевищує встановлений ліміт у 24 тисячі гривень, на неї нараховується податок у розмірі 15% або 20%. Розмір податку залежить від суми доходу: чим більший дохід, тим вища ставка податку.

Варто зазначити, що податок на пенсію в Україні стосується лише великих пенсій. Більшість пенсіонерів не підпадають під це оподаткування, оскільки мінімальна пенсія у 2025 році становить 2 361 гривню.

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Пенсії, Податки
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