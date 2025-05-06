Після збиття над Чорним морем двох Су-30 росіяни діють обережніше – Плетенчук

Росіяни стали більш обережними після того, як над Чорним морем втратили два своїх винищувачі Су-30. Російські літаки збили ракети, запущені з морських дронів Magura-7.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Збиття літаків Су-30 над Чорним морем

За словами Дмитра Плетенчука, росіяни після збиття літаків Су-30 діють обережніше.

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– Коли відбувається щось подібне, вони зазвичай беруть тактичну паузу і починають розмірковувати, що робити далі. Але, знаючи росіян, вони це роблять вже після другого випадку. Коли це відбувається вперше, вони досить часто не звертають увагу, але якщо це вже має ознаки системності, тоді вони завмирають і починають розмірковувати, як жити далі, – сказав Плетенчук.

За словами речника, ворожа авіація перебуває в Азово-Чорноморському регіоні. Її завдання – патрулювання акваторії, завдання тактичних ударів та розвідка. Щодо розвідки, то тут на перший план виходять дрони. Як зазначив Дмитро Плетенчук, попри те, що українська ППО постійно збиває БпЛА, а їхня вартість доволі висока, цей тип авіації Росія використовує фактично 24/7.

Плетенчук наголосив, що останні збиття російських винищувачів – це новий етап розвитку подій в Азово-Чорноморському регіоні.

Раніше видання The War Zone написало, що Головне управління розвідки Міноборони України збило два російські багатоцільові винищувачі Су-30 ракетами класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з морських безпілотників Магура-7 (Magura V7).

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