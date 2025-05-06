Працівників тримає сенс і довіра: Оксана Журовіч про виклики бізнесу під час війни

У мирний час працівників утримували заробітною платою. У воєнний час для цього потрібні сенси, довіра та приклад лідера.

CEO міжнародної медіаагенції OMD Optimum Media Ukraine Оксана Журовіч розповіла Forbes, як змінилася корпоративна культура в країні, де щодня доводиться ухвалювати надскладні рішення, а також як створити ефективне середовище під час війни.

Як змінилася корпоративна культура в Україні

– Міцна команда народжується там, де є чітка етика, соціальна відповідальність і лідер, якому віриш, – зазначила Журовіч.

За її словами, якщо ще три роки тому вирішальним чинником під час вибору компанії для багатьох працівників могла бути винятково заробітна плата, то тепер повномасштабна війна докорінно змінила пріоритети.

Зараз дивляться

На думку CEO OMD Optimum Media, компанія повинна мати сильного лідера, створити ефективне середовище, демонструвати соціальну відповідальність і формувати зі співробітниками спільні цінності, щоб залучити та утримати талановитих людей.

Оксана Журовіч переконана, що лише так у компаній з’являється шанс створити, а також зберегти сильну та мотивовану команду.

– Лідер має бачити цінність у мінливому. Приймати рішення на основі не лише прибутку, а й совісті. Бути сміливим, навіть у невизначеності. Навіть у хаосі в лідера має звучати голос – той, що тримає команду, – вважає вона.

Журовіч стверджує, що сьогодні перемагають не найсильніші, а найлюдяніші та найчесніші.

Вона звернула увагу, що зараз світ змінився, тому гнучке мислення, постійна рефлексія та людяність дають можливість втримати правильний курс, а також зберегти необхідних фахівців.

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