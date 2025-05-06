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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 6 травня: ліквідовано 1430 окупантів та шість десятків артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 6 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1430 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 168-му добу повномасштабної війни перевищили 959 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 6 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 959 500 (+1 430);
  • танків ‒ 10 766 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 416 (+5);
  • артилерійських систем – 27 431 (+61);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 378 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 155;
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 335;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145);
  • крилатих ракет ‒ 3 196;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103);
  • спеціальної техніки ‒ 3 873 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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