Втрати ворога на 6 травня: ліквідовано 1430 окупантів та шість десятків артсистем

Втрати ворога на 6 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1430 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 168-му добу повномасштабної війни перевищили 959 тис.

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Втрати РФ на 6 травня 2025

особового складу ‒ близько 959 500 (+1 430);

танків ‒ 10 766 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 22 416 (+5);

артилерійських систем – 27 431 (+61);

реактивних систем залпового вогню – 1 378 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 155;

літаків – 372;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103);

спеціальної техніки ‒ 3 873 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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