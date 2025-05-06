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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Як перевірити нарахування пенсії онлайн та офлайн: інструкція

як перевірити нарахування пенсії
Фото: Pixabay

З появою електронних сервісів українці можуть швидко й зручно перевірити, чи призначена їм пенсія, коли та в якому розмірі вона нараховується.  

Факти ICTV дізнавалися, як перевірити нарахування пенсії онлайн і офлайн. 

Призначення пенсії — це офіційне рішення Пенсійного фонду про те, що людині надається право на пенсію. Нарахування пенсії — це щомісячне обчислення суми, яку отримає пенсіонер. 

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Як перевірити призначення пенсії онлайн 

Найзручніше це зробити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: 

  • Перейдіть на сайт ПФУ. 
  • Авторизуйтеся за допомогою електронного цифрового підпису (КЕП), або через Дія.Підпис, або BankID (наприклад, через Приват24 чи monobank). 
  • Виберіть розділ Моя пенсія. 
  • Тут є інформація, чи призначена пенсія, з якого числа вона діє, її розмір, а також історію змін. 

Як подивитися, чи нарахована пенсія 

Це також можна зробити на порталі ПФУ. Зайдіть в розділ Моя пенсія та перегляньте останнє нарахування по місяцях. 

Також можна переглянути відомість про виплату, де вказано, чи вже перерахували пенсію на банківський рахунок чи поштою. 

Перевірити нарахування можна через мобільний застосунок ПФУ. Це офіційний додаток, де є всі ті ж функції, що й на сайті. 

Можна зателефонувати до місцевого управління ПФУ — оператор зможе надати інформацію після підтвердження особи. 

Як дізнатися про нарахування та призначення пенсії офлайн

Можна звернутись до найближчого відділення Пенсійного фонду з паспортом і РНОКПП (ідентифікаційним кодом). 

Якщо пенсію призначили, але вона не нараховується, це може бути пов’язано з помилками в документах або зміною реквізитів для виплат. Регулярно перевіряйте дані в кабінеті ПФУ, особливо якщо змінив банк або адресу. 

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Джерело: Пенсійний фонд
Пенсії
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