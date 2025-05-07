Комітет рекомендує Раді ратифікувати угоду про надра в новій редакції: що змінилось

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва знову розглянув законопроєкт про ратифікацію угоди між США та Україною про надра, корисні копалини та рідкісноземельні метали та рекомендував парламенту ухвалити з доповненнями комітету.

Про це повідомив голова комітету Олександр Мережко із фракції Слуга народу.

Ратифікація угоди про корисні копалини

– Ми повернулися до питання і рекомендували Верховній Раді ухвалити новий текст закону про ратифікацію, – сказав Мережко.

До тексту законопроєкту внесли пропозицію депутата від Батьківщини Григорія Немирі.

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За словами Мережка, внесені зміни мають редакційний характер і суттєво не впливають на нормативний зміст закону про ратифікацію. Ці зміни мають збільшити кількість голосів депутатів із різних фракцій.

Народний депутат від Голосу Ярослав Железняк так само наголосив, що внесені зміни ні на що не впливають, адже не містять ніяких нормотворчих функцій — просто дають зібрати більше голосів.

Розгляд законопроєкту № 0309 про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови у Верховній Раді заплановано на четвер.

Співголова фракції Євросолідарність та членкиня комітету Ірина Геращенко розповіла, що до угоди про створення інвестиційного фонду додали преамбулу.

У ній зазначається, що на момент ратифікації угоди між урядами України та США про створення інвестиційного фонду відбудови Верховна Рада не отримала текст угоди про обмежене партнерство та інших угод.

– Верховна Рада зазначає, що ратифікація угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами, – написала Ірина Геращенко.

Будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації угоди між урядами, не можуть виходити за межі положень цієї угоди і встановлювати міжнародно-правові зобов’язання для України, які не передбачені нею, йдеться у преамбулі.

У ніч проти 1 травня Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів. Документ має ратифікувати Верховна Рада.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що з ратифікацією угоди про надра у парламентарів не буде проблем.

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