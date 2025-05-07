Що отримають замість золотої медалі найкращі випускники шкіл в Україні у 2025 році

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав Наказ Про внесення змін до Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання № 570 від 15 квітня 2025 року.

Документ визначає, якою буде відзнака для найкращих випускників 9 та 11 (12) класів, замість золотої медалі.

Що отримають випускники замість золотої медалі у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Яку відзнаку отримають найкращі випускники замість золотої медалі

У 2025 році в Україні скасовано вручення традиційних золотих і срібних медалей випускникам шкіл.

Замість цього, учні, які завершили навчання з високими досягненнями, отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою.

Свідоцтво з відзнакою — це документ, який є офіційним підтвердженням високих навчальних досягнень. Він матиме важливе значення при вступі до вишів.

Для отримання необхідно мати за рік лише високі оцінки (10, 11 або 12 балів) з усіх предметів. Важливою умовою є те, що має бути відсутність перескладання, тобто оцінки не мають бути підвищені через повторне складання предмета.

Скасування золотої медалі означає, що учні, які раніше могли розраховувати на срібну медаль, отримають звичайне свідоцтво про повну середню освіту без відзнаки. Тобто нова система оцінювання не передбачає окремого статусу для кандидатів на срібну медаль.

Проте, деякі випускники, наприклад, у Харкові, нагороджуватимуться медалями ″за незламність″, які виготовляються коштом місцевих бюджетів.

Чому скасували золоті та срібні медалі

Тепер в Україні не закуповуватимуть медалі за державний кошт. Відмова від вручення медалей пояснюється кількома факторами:

Для оптимізації бюджету — за п’ять років було виготовлено понад 66 тис. медалей. За даними

За статистичними даними, відбулося зростання кількості медалістів та видача нагород, що не завжди відповідало рівню знань.

Очікується, що нова система спонукатиме учнів до стабільного та якісного навчання протягом усього шкільного курсу.

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