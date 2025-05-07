Угода про надра зі США: Качка розповів, що було найскладнішим у документі

У квітні українська сторона фактично розпочала роботу над конкретним текстом угоди про надра. А один із раундів переговорів зі США безперервно тривав понад 20 годин, але не це було найскладнішим у документі.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник глави Мінекономіки та торговий представник України Тарас Качка, який був учасником переговорів зі США щодо угоди про надра.

Угода про надра зі США: учасник переговорів розкрив деталі

За його словами, це була інтенсивна робота, оскільки політичний контекст залучення США до підтримки України у війні, а також політичні пріоритети адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа дуже стискали час.

Зараз дивляться

— Саму угоду ми вперше побачили за 70 днів до підписання, а реальна робота над конкретним текстом почалася фактично у квітні. Один із раундів переговорів тривав понад 20 годин, без перерв, — сказав Качка.

Він зазначив, що найскладнішою була “архітектура” угоди, оскільки ідея американців створити інвестиційний фонд із використанням прав штатів Делавер та Нью-Йорк не до кінця вписується у межі роботи урядів обох країн.

— Такий формат доречний в корпоративному світі. Але нам вдалось відокремити все, що стосується України як держави, в міжурядовій угоді, яку підписали 30 квітня і подали на ратифікацію до Верховної Ради.

Корпоративну складову ж врегулюють угодами між Агентством з питань розвитку державно-приватного партнерства та американською корпорацією Development Finance Corporation, які спільно створюють фонд, — пояснив він.

Раніше Качка зазначав, що підписана Україною та Сполученими Штатами угода про надра є найбільш взаємовигідним і правильним варіантом документа.

Нагадаємо, що вночі проти 1 травня за київським часом Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин.

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