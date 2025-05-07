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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В угоді про надра немає поділу територій України на окуповані чи неокуповані — Качка

копалини надра видобуток
Фото: Pixabay

В угоді між США та Україною про надра, корисні копалини та рідкісноземельні метали немає поділу українських територій на окуповані та неокуповані. Київ не обговорював із Білим домом це питання.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, який брав участь у переговорах зі США щодо угоди про надра.

В угоді немає поділу територій України

— Ми не ділили території на окуповані та неокуповані. В преамбулі написано, що ми говоримо про всю територію України, тому тут нема дискусії, — сказав Тарас Качка.

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Де саме операційно буде діяти Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, створення якого передбачає підписаний документ, теж ще не обговорювали.

— Це питання наступних етапів створення фонду, але, в принципі, воно не було суперечливим. Насправді тут спільне розуміння, що територіальна цінність України поважається. Окупація Росією є фактом, і рішення фонду будуть випливати з цього, — наголосив Тарас Качка.

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Угода із США про надра

У ніч проти 1 травня США та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів. Документ має ратифікувати Верховна Рада.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що з ратифікацією у парламентарів не буде проблем.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода з Україною про видобуток корисних копалин має стати важелем тиску на Росію на мирних переговорах. Таке бачення у президента США Дональда Трампа.

30 квітня Бессент підписав угоду з міністеркою економіки України Юлією Свириденко, заснувавши спільний фонд 50/50, який буде наповнюватися доходами від нових ліцензій на нафтові, газові та мінеральні проєкти на українській землі.

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Джерело: Суспільне
Дональд Трамп, США, США-Україна
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