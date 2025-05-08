Бійці ГУР відбили з полону трьох побратимів на Запорізькому напрямку

Підрозділ Артан Х, що входить до складу спеціального формування ГУР Міністерства оборони України Артан, провів успішну операцію зі звільнення своїх бійців із полону ворога на полі бою.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Росіяни захопили трьох українських штурмовиків

Троє військовослужбовців Артану Х вирушили на бойове завдання – провести диверсійно-розвідувальний рейд на позиції 247 десантно-штурмового полку збройних сил РФ.

Зараз дивляться

Діставшись до визначеної ділянки, українські бійці зіткнулися із ворожою групою. Зав’язався ближній бій – три на три: українські штурмовики проти трьох російських десантників.

Під час сутички противник застосував невідому хімічну речовину. Через отруєння газом наші військові втратили можливість чинити опір і були захоплені в полон.

Окупанти почали рух у напрямку населеного пункту, який перебуває під їх контролем. Переміщення зафіксували оператори аеророзвідки підрозділів активних дій ГУР.

Росіян ліквідували FPV-дронами

– У момент, коли російські десантники з нашими полоненими дісталися першого укриття, ворога прицільно атакували FPV-дронами майстри з Артану та суміжних підрозділів, щоб відбити наших хлопців – Кецу, Анубіса та Ключика, – розповів командир підрозділу Артан Х з позивним Фаворит.

Після точної ліквідації одного з російських військових боєць з позивним Кеца скористався моментом плутанини серед ворога.

– Я дочекався вдалого моменту і вислизнув, знайшов укриття в одній із зруйнованих будівель і став чекати, чим все закінчиться. Дуже пекло в грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші FPV – це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили напризволяще і фактично вирвали з полону, – розказав він.

Тим часом дрони ударної дії знищили другого росіянина. Третій десантник намагався сховатися під покинутою вантажівкою, однак український FPV-дрон дістав його навіть там.

Коли загроза була ліквідована, до двох із трьох українських штурмовиків підлетів дрон-розвідник, який передав інструкції командира щодо виходу з небезпечної зони. Третій військовий самостійно дістався до своїх позицій після заходу сонця.

– Фактично вирвали наших з лап ворога просто на полі бою. Зараз усі в піднесеному настрої. Такі епічні історії піднімають бойовий дух. Те, що зробили оператори дронів Артану та суміжних підрозділів Сил безпеки та оборони України, – найвищий рівень майстерності, просто ювелірна робота. За своїх б’ємося до кінця. Окупантів – знищуємо, – сказав Фаворит.

Бійці Артану Х, визволені з полону, повернулися не з порожніми руками: вони принесли трофейну зброю та здобули цінну інформацію. Зараз усі проходять лікування через хімічні опіки, отримані внаслідок отруєння газом.

Скриншот: ГУР Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.