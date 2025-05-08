Генерал-майор Фройдінг: Росія хоче скористатися нерішучісттю Заходу, щоб перемогти
Росія розраховує на суперечки між партнерами України, щоб здобути перемогу у війні і зруйнувати міжнародний порядок.
Про це сказав керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму, пише LIGA.net.
РФ робить ставку на нерішучість партнерів України
Фройдінг сказав, що війна в Україні не “є ізольованим конфліктом”.
– Це перевірка всього демократичного порядку. І якщо ми не зможемо відповісти чітко і сильно, ми надішлемо небезпечне повідомлення, що кордони можна перекроїти грубою силою і що демократії коливатимуться, коли посилиться авторитаризм, – сказав він.
Як зазначив Фройдінг, єдність є результатом свідомого вибору, нагадавши, як у 1940-х роках союзники мали розбіжності, але змогли об’єднатися перед спільною небезпекою – нацистською Німеччиною.
За його словами, альянси стають сильнішими, коли країни вміють долати розбіжності заради спільної мети – встановлення справедливого миру та захисту свободи. Якщо зараз через втому, економічні труднощі чи політичні розбіжності, союзники припинять допомагати Україні, це буде зрадою історичної спадщини.
– І не забувайте, Росія робить ставку на нашу нерішучість більше, ніж на власні сили, – наголосив Фройдінг.
Генерал додав, що потрібні не тільки декларації, а й конкретні дії.
– Рішучість має виходити за межі промов. Це не означає постійну і посилену військову підтримку. Це означає жорсткі санкції та готовність нести економічні витрати на захист наших цінностей, – сказав Крістіан Фройдінг.
Джерело: LIGA.net