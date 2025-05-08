Операція тривала майже пів року: Хартія звільнила лісовий масив на північ від Липців

13 бригада Нацгвардії України Хартія звільнила лісовий масив на північ від Липців Харківської області.

Хартія звільнила лісовий масив на північ від Липців: що відомо

Масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців бригада Хартія спільно з іншими підрозділами Сил оборони України здійснила до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

Наступальні дії, зауважують представники Хартії, тривали п’ять із половиною місяців – із листопада 2024 року.

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Прорвати оборону противника та захопити плацдарм на початковому етапі операції представникам бригади Хартія вдалося спільно з 92 окремою штурмовою бригадою імені кошового отамана Івана Сірка.

– Завдяки злагодженій роботі українські підрозділи відтіснили ворога далі від Харкова та відновили контроль над важливою природною й тактично значущою ділянкою місцевості, – зауважують у бригаді Хартія.

Загальна площа деокупованої території становить понад 2 млн кв. м (понад 200 га).

За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1,5 тис. солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

Хроніку операції можна буде побачити завтра, 9 травня, у документальному фільмі Рух почався на офіційному YouTube-каналі бригади Хартія.

Липці на карті DeepState

Липці – це село за 20 км на північ від Харкова.

Населений пункт був окупований із 24 лютого до 11 вересня 2022 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Хартія

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