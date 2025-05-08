Конклав 2-й день: чи обрали нового Папу Римського та який дим був над Ватиканом

Вибори нового Папи Римського розпочалися 7 травня о 10:00 за місцевим часом та об 11:00 за Києвом. У перший день конклаву кардинали Католицької церкви не обрали нового Папу Римського. Знаком невдалого голосування був чорний дим з димаря Сикстинської капели.

У голосуванні на пост наступника Папи Франциска брали участь 133 кардинали. Вони повернулися до ватиканської резиденції Санта-Марта. Зазначимо, що всі кардинали протягом конклаву не матимуть зв’язку із зовнішнім світом. Сторонні також не знатимуть, що відбувається у капелі.

Конклав триватиме доти, доки не буде обрано одного кандидата, який має набрати дві третини голосів плюс один голос. Після кожного голосування від спалювання бюлетенів з димаря над Сикстинською капелою піднімається дим.

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Конклав другий день: чого очікувати

8 травня 133 кардинали із 70 країн повернулися до Сикстинської капели у Ватикані для чергового голосування за нового Папу Римського.

На сьогодні заплановано чотири тури голосування. Два відбудуться в першій половині дня (приблизно о 9:30 та пополудні за місцевим часом), а два після обіду (о 17:30 та 19:00 за місцевим часом).

Про результат голосування всередині Сикстинської капели можна буде дізнатися по диму над Ватиканом в кінці кожної сесії голосування.

Якщо кардинали оберуть нового Папу, буде білий дим, а якщо ні, тоді всі побачать чорний дим, як було напередодні 7 травня.

Протягом дня всі стежитимуть за тим, як проходить конклав, та очікуватимуть новини щодо обрання нового Папи.

Якщо поглянути на новітню історію, то трьох із п’яти останніх пап було обрано на другий день. Тож всі сподіваються сьогодні побачити білий дим. Необхідна кількість для обрання — 89 бюлетенів.

Чи був чорний дим над Ватиканом на 2-й день конклаву

Під час другого голосування кардинали, які беруть участь у конклаві, не обрали Папу Римського. З труби Сикстинської капели у Ватикані знову пішов чорний дим.

Це вже другий поспіль негативний сигнал після першого невдалого голосування, яке відбулося ввечері 7 травня.

Кардинали продовжать голосування ввечері. Це відбуватиметься доти, поки не буде досягнуто консенсусу й за результатами голосування не буде обраний новий Папа Римський.

Фото: Vatican News

Джерело: Vatican News

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