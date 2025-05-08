Сирський провів розмову з головою Військового комітету ЄС: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Робертом Брігером.

Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сирський про розмову з Брігером

Під час спілкування з Брігером головнокомандувач ЗСУ подякував йому та ЄС загалом за військову допомогу Україні. Він також підкреслив важливість нарощення ініціативи Євросоюзу щодо постачання боєприпасів та засобів ППО.

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— Виклав своє бачення поточної ситуації на лінії бойового зіткнення протяжністю близько 1 100 км. Водночас зазначив, що в цих непростих умовах Україна проводить реорганізацію управління Збройних сил та переходить на корпусну структуру, яка покликана покращити керованість наших військ як в обороні, так і в наступі, з використанням новітніх способів збройної боротьби, – повідомив Сирський.

Він зазначив, що зміни безпекової та оперативної обстановки вимагають постійних зусиль для поліпшення бойового застосування та інших напрямів діяльності ЗС України.

— Однією з таких сфер є підготовка ЗСУ, яку дієво підтримують наші міжнародні партнери. Обговорив із головою Військового комітету Євросоюзу пропозиції щодо оптимізації та розширення співпраці у цьому напрямі, – додав він.

Крім того, Сирський під час розмови наголосив, що Україна прагне миру та розглядає всі формати шляхів до нього. Але Росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію – припинення вогню на 30 днів. Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру.

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