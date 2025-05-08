Тривале припинення вогню буде реальним показником руху до миру, США можуть допомогти – Зеленський

Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні та з цієї хвилини на 30 днів тиші. Але росіяни мають відповісти на це адекватно – готовністю підтримати припинення вогню та закінчити війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1170 доби повномасштабної війни.

Зеленський про припинення вогню і закінчення війни

– Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно – підтримали припинення вогню. Вони повинні довести готовність завершувати війну, – заявив Зеленський.

За його словами, 30 днів реального перемир’я можуть стати початком. Він вважає, що саме тривале й надійне припинення вогню буде реальним показником руху до миру.

Зараз дивляться

На думку Зеленського, США можуть з цим допомогти. Він переконаний, що світ потребує Америки так само, як і 80 років тому.

Зеленський про розмову з Трампом

Глава держави говорив з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, це була хороша розмова – дуже тепла та конструктивна.

– Привітали один одного й наші народи з днем перемоги у Другій світовій війні: 80 років перемозі над нацизмом. Перемозі в Європі всіх народів разом, які здолали нацизм, – зазначив Зеленський.

Дуже важливо, що спільна перемога та робота союзників стали основою для миру й міжнародного права – для нормального життя багатьох народів, вважає президент України.

На його думку, зараз це життя треба захищати, відновлювати та підіймати з руїн після російських ударів. Потрібно так само разом працювати, щоб був мир, звернув увагу Зеленський.

– Ми говорили з президентом про спільні дії: про підтримку США, яка так потрібна, про тиск на Росію заради миру. Ми обговорили ситуацію на фронті та дипломатичну роботу, як наблизити реальне й тривале припинення вогню – щонайменше на 30 днів. Це те, що може дати багато шансів для дипломатії, – переконаний президент.

Зеленський про угоду зі США та інші переговори

– Звісно, ми говорили сьогодні щодо угоди про економічне партнерство з Америкою. Ми відзначили, наскільки важливо, щоб наші відносини протягом десятиліть зміцнювали наші країни. І це буде, – заявив Зеленський.

Президент доручив команді оперативно працювати над створенням спільного українсько-американського фонду інвестицій у відновлення.

Крім того, вони погодили з президентом США Трампом наступні контакти.

За словами Зеленського, також він говорив з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони домовилися про співпрацю.

– Вже є конкретні речі, які ми можемо зробити разом. Будуть рішення, – анонсував президент України.

Глава держави говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили кроки України – вступ у Євросоюз, наші переговори, оборонну підтримку, зокрема для нашої держави та стійкості.

На його думку, потрібно разом надалі захищати Україну та всю Європу.

– Саме це ми й робимо. Я дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає наші національні інтереси й незалежність! Слава Україні, – резюмував Володимир Зеленський.

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