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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 8 травня: ліквідовано 1200 окупантів та пів сотні артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 8 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1200 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 170-ту добу повномасштабної війни перевищили 961 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 8 травня 2025

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 961970 (+1200) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10782 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22429 (+10) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27552 (+50) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1379 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1156 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35407 (+141),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47604 (+120) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3875 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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