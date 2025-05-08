Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 8 травня: ліквідовано 1200 окупантів та пів сотні артсистем
Втрати ворога на 8 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1200 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 170-ту добу повномасштабної війни перевищили 961 тис.
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Втрати РФ на 8 травня 2025
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 961970 (+1200) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10782 (+2) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22429 (+10) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 27552 (+50) од,
- РСЗВ / MLRS – 1379 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1156 (+1) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35407 (+141),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47604 (+120) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3875 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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