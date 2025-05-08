Втрати ворога на 8 травня: ліквідовано 1200 окупантів та пів сотні артсистем

Втрати ворога на 8 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1200 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 170-ту добу повномасштабної війни перевищили 961 тис.

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Втрати РФ на 8 травня 2025

особового складу / personnel ‒ близько/ about 961970 (+1200) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10782 (+2) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22429 (+10) од,

артилерійських систем / artillery systems – 27552 (+50) од,

РСЗВ / MLRS – 1379 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1156 (+1) од,

літаків / aircraft – 372 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35407 (+141),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47604 (+120) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3875 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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