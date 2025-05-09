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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Чи підвищать зарплати військовим: в Офісі президента вивчають питання

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що дасть доручення своєму заступнику вивчити можливість збільшення зарплат військовим.

Зарплата українських військових у 2025 році: що відомо

 – На жаль, це не моя зона відповідальності. Але я дам завдання своєму заступнику Павлу Палісі опрацювати це питання разом з Генштабом, Міноборони і Кабміном, – відповів Єрмак на запитання, коли українським захисникам очікувати підвищення виплат.

Як повідомляли Факти ICTV, розмір зарплати військових в Україні залежить від декількох чинників: військового звання, підрозділу, а також розташування – зокрема, чи перебуває боєць у зоні бойових дій.

Система виплат складається з базового окладу та надбавок. Оклад встановлюється відповідно до звання й виду військ, у яких служить військовий. Найнижчий рівень стартує з 20 тис. грн.

Зараз дивляться

Передбачено додаткову доплату в розмірі 30 тис. грн для солдатів, що виконують завдання поза межами зон активних бойових дій. Військові, які займаються керуванням підрозділами, можуть отримувати доплати до 50 тис. грн.

Найвищу надбавку – 100 тис. грн – призначено для бійців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Також передбачені премії за знищення техніки окупантів. Їхній розмір варіюється залежно від типу знищеного ворожого об’єкта і способу його ураження.

Враховуючи оклад та надбавки, заробітна плата військовослужбовця у 2025 році може коливатися в межах від 20 до 200 тис. грн.

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Андрій Єрмак, військові, Зарплата, ЗСУ, Офіс президента
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