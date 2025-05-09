Новини ночі 9 травня: переговори Зеленського і Трампа та нові заяви Венса

9 травня, на другу добу оголошеного Росією так званого перемир’я на День перемоги, Повітряні сили ЗСУ продовжують фіксувати активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Крім того, росіяни вивели в Чорне море чотири кораблі, споряджені близько 14 ракетами Калібр.

Тим часом президент США Дональд Трамп закликає до 30-денного припинення вогню.

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Переговори Зеленського та Трампа

Заклик Трампа до 30-денного припинення вогню

Заяви Венса щодо вимог Росії

Заяви Мерца щодо відправлення військових в Україну

Переговори Зеленського та Трампа

Пізно ввечері 8 травня відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та очільника Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Лідери країн обмінялися вітаннями після ратифікації Верховною Радою угоди про економічне партнерство та обговорили конкретні кроки задля досягнення миру.

Володимир Зеленський розповів Дональду Трампу про ситуацію на полі бою та вкотре наголосив, що Україна готова до запровадження 30-денного припинення вогню та переговорів у будь-якому форматі.

Заклик Трампа до 30-денного припинення вогню

Після розмови з українським президентом очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повторив свій заклик до 30-денного припинення вогню.

Порушення режиму тиші в разі його запровадження, застеріг президент США, може обернутися додатковими санкціями.

Тимчасове припинення вогню, на переконання Трампа, має зрештою стати приводом до укладення мирної угоди.

Заяви Венса щодо вимог Росії

Віце-президент США Джей Ді Венс тим часом в ефірі телеканалу Fox News прокоментував вимоги Росії.

За його словами, Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала.

Джей Ді Венс додав, що Сполучені Штати не хочуть розпаду України та прагнуть зберегти її суверенність.

Заяви Мерца щодо відправлення військових в Україну

Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц стверджує, що ще дуже далеко до припинення вогню і тим паче до укладання мирної угоди.

Тому, переконаний Мерц, питання відправлення військовослужбовців із Німеччини до України для забезпечення миру зараз не на порядку денному.

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