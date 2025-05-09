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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Очищує 2 га на день: в Україні створено перший дистанційний комплекс для розмінування

перший український комплекс для размінування

Як повідомили в Міністерстві оборони, пройшов сертифікацію і готується до серійного виробництва “ГАРТ 5100” – перший важкий дистанційний комплекс розмінування виробництва української інженерної компанії XTI Engineering.
Сертифікат видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Повністю українська

Машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегата або фрезою.

– Це повністю вітчизняна технологія і виробництво. Усі етапи виготовлення здійснюються в Україні, що спрощує логістику, забезпечує швидке постачання, технічне обслуговування та ремонт, – ідеться в повідомленні.

Характеристики

Машина управляється дистанційно на відстані до 600 м, що гарантує безпеку оператора. У разі встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до 1 км. Комплекс оснащений системою камер із широким кутом огляду.

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Робоча швидкість машини – 1.5 км на годину. За один світловий день вона здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій. При цьому глибина розмінування становить 300 мм. Змінне обладнання дає змогу адаптувати роботу під різні типи ґрунтів.

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Джерело: Міноборони
виробництво, міни, Міноборони
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