Стефанішина: Україна відкриє всі переговорні треки щодо вступу до ЄС одночасно

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна досягла домовленості з Європейською комісією та державами-членами ЄС щодо відкриття одночасно всіх переговорних напрямків про вступ до Євросоюзу.

Про це Стефанішина заявила в ефірі телемарафону Єдині новини.

Переговорні напрямки щодо вступу України до ЄС будуть відкриті одночасно

– У нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами, з Європейською комісією на сьогодні полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно. Це рішення не заборонено ніякими європейськими нормами, але ніколи не спадала на думку така можливість. Ми її відкрили в першу чергу тому, що ми спроможні як держава, – наголосила Стефанішина.

Вона зауважила, що зараз є одна держава-член Євросоюзу – Угорщина, яка не готова брати участь у перемовинах щодо подальшого просування України до членства.

Зараз дивляться

За словами віцепрем’єрки, уряд України веде діалог із Будапештом і сподівається на конструктивний результат.

Нагадаємо, Стефанішина повідомляла, що 12 травня в Ужгороді заплановано переговори між українською та угорською делегаціями. За їх підсумками стане зрозуміло, чи справді Угорщина налаштована на подальший діалог, чи це лише формальність.

До слова, директор Генерального директорату Європейської комісії з питань сусідства та розширення (DG NEAR) Герт Ян Коопман говорив, що слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо небажаності членства України в ЄС не мають змістового підґрунтя. За його словами, подібні заяви суперечать офіційним рішенням, які вже були прийняті Європейською радою.

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