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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 9 травня: знищено 1300 окупантів, по три десятки артсистем та БпЛА

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 9 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 300 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 171-шу добу повномасштабної війни перевищили 963 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 9 травня 2025 року

  • особового складу ‒ близько 963 270 (+1 300);
  • танків ‒ 10 786 (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 433 (+4);
  • артилерійських систем – 27 588 (+36);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 380 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 157 (+1);
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 335;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 446 (+39);
  • крилатих ракет ‒ 3 197;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 724 (+120);
  • спеціальної техніки ‒ 3 875.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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