Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 9 травня: знищено 1300 окупантів, по три десятки артсистем та БпЛА
Втрати ворога на 9 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 300 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 171-шу добу повномасштабної війни перевищили 963 тис.
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Втрати РФ на 9 травня 2025 року
- особового складу ‒ близько 963 270 (+1 300);
- танків ‒ 10 786 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 22 433 (+4);
- артилерійських систем – 27 588 (+36);
- реактивних систем залпового вогню – 1 380 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 157 (+1);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 446 (+39);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 724 (+120);
- спеціальної техніки ‒ 3 875.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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