Втрати ворога на 9 травня: знищено 1300 окупантів, по три десятки артсистем та БпЛА

Втрати ворога на 9 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 300 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 171-шу добу повномасштабної війни перевищили 963 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 9 травня 2025 року

особового складу ‒ близько 963 270 (+1 300);

танків ‒ 10 786 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 22 433 (+4);

артилерійських систем – 27 588 (+36);

реактивних систем залпового вогню – 1 380 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 157 (+1);

літаків – 372;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 446 (+39);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 724 (+120);

спеціальної техніки ‒ 3 875.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.