Трамп втрачає терпіння щодо Путіна – Мерц

Президент США Дональд Трамп вочевидь втрачає терпець щодо Володимира Путіна. Росію очікує посилення санкцій, якщо зволікатиме із запровадженням 30-денного перемир’я.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю Bild під час візиту до Києва на саміт Коаліці охочих.

Від Путіна чекають відповіді до кінця вихідних

– Послання таке: ми тут разом. Одночасно з тим самим посланням: ми підтримуємо Україну. Ми діємо з американським урядом, з Дональдом Трампом. Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб у цей період підготувати мирні переговори. Тепер м’яч на боці Путіна, тож він має дати відповідь на пропозицію, – наголосив він.

Зараз дивляться

За словами канцлера, якщо після цих вихідних не буде 30-денного перемир’я, ЄС, Велика Британія та США домовилися посилити тиск на Росію, зокрема через посилення санкцій, а Україні й надалі надаватиметься масштабна фінансова і військова допомога.

– Дональд Трамп, очевидно, втрачає терпіння з Путіним, – сказав Мерц.

Канцлер ФРН зауважив, що їм вдалося досягти з урядом США напрочуд високого рівня згоди.

– Ми домовилися запропонувати та вимагати 30-денного припинення вогню, протягом якого також можуть відбутися мирні переговори. А також про чіткий сигнал: якщо це не вдасться, США посилять свої санкції проти Росії, – додав він.

Мерц також не відкидає імовірності особистої зустрічі з Путіним, якщо виникне потреба і це допоможе покласти край цій війні.

Сьогодні до Києва прибули французький президент Еммануель Макрон, польський прем’єр-міністр Дональд Туск, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і британський прем’єр Кір Стармер для участі у саміті Коаліції охочих.

Джерело : Bild

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