Україна готова до зустрічей у будь-якому форматі у разі перемирʼя – Зеленський

Україна готова до проведення прямих переговорів із Росією, якщо Москва погодиться на 30-денне припинення вогню.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, ознайомлені з деталями телефонної розмови президента України та лідерів чотирьох країн НАТО з главою Білого дому.

Україна готова до переговорів із РФ

10 травня відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського та лідерів чотирьох країн із Дональдом Трампом, під час якої Україна підтвердила готовність розпочати прямі мирні переговори з Росією, якщо вона погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню.

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Водночас європейські лідери наголосили, що в разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від перемир’я, вони запровадять нові санкції проти РФ.

– Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню і прямі переговори з Росією, – сказало одне з джерел.

За словами другого джерела, президент США був задоволений тим, що всі підтримали його пропозицію. Тепер очікується відповідь Кремля.

Зеленський прокоментував розмову з Трампом

Президент повідомив, що розмова з американським колегою видалася позитивною і конкретною.

Зеленський подякував Трампу та зазначив, що сторони мають спільний погляд щодо необхідності запровадити повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

– Пропонуємо, щоб почалося (30-денне припинення вогню, – Ред.) з понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії, – написав він у соцмережі X.

Президент нагадав, що пропозиція про встановлення тимчасового перемир’я в силі ще з переговорів у Саудівській Аравії, коли вперше її озвучили США.

– Коли буде припинення вогню, буде і найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і переговорів у будь-якому форматі, – додав Зеленський.

Нагадаємо, 10 травня відбулася зустріч Коаліції охочих у Києві, заради якої новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибули до Києва.

Після засідання Володимир Зеленський і європейські лідери зателефонували Дональду Трампу й розповіли про свою позицію.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна та її союзники повідомили про готовність до безумовного припинення вогню на суходолі, у повітрі та на морі з понеділка, 12 травня.

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