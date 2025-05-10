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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Збиває дрони та бойові літаки: Британія поставить Україні ще 5 систем Raven

Британія Україна
Фото: Getty Images

Велика Британія відправить Україні п’ять додаткових систем протиповітряної оборони Raven. Ефективність комплексів проти ударних БпЛА складає 70%.

Про це повідомляє профільний портал Мілітарний.

– Система отримала офіційну назву Raven (укр. Крук), хоча також використовується позначення Frankensam. Сам комплекс був розроблений за ідеєю Центру авіаційних та космічних військ Королівських ПС всього за 4 місяці… Вперше Raven потрапив до України навесні 2023 року, і з того моменту система здійснила понад 400 пусків ракет по цілях типу безпілотників Shahed 136. Загальна ефективність склала 70%, – зазначається у повідомленні.

Як пише видання, на сьогодні Велика Британія вже відправила Україні вісім таких систем, а ще п’ять систем наразі готуються до постачання в Україну.

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Головним засобом ураження повітряних цілей у системі Raven є авіаційна ракета ASRAAM. Вона має загальну вагу 88 кг і здатна розвивати максимальну швидкість до трьох махів.

За оцінками ракета має ефективну дальність польоту до 15 км при пуску з землі (25+ км при пуску з літака), а її бойова частина вагою 10 кг забезпечує ураження більшості повітряних цілей — як дронів, так і бойових літаків.

Для того, аби створити цю систему фахівці Королівських ПС тісно співпрацювали з компанією MBDA UK, яка є розробником та виробником ракети ASRAAM, а також з компанією Supercat, яка є виробником та розробником цього модульного автомобіля.

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