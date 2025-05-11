Трамп про заяви щодо перемир’я: Попереду важливий тиждень

Президент США Дональд Трамп анонсував наближення важливого тижня після останніх заяв щодо перемир’я, які пролунали у Києві та Москві.

Трамп – про заяви щодо перемир’я

Заяви представників Коаліції охочих у Києві вдень 10 травня та президента РФ Володимира Путіна в Москві вночі 11 травня Дональд Трамп назвав “потенційно великим днем для Росії та України”.

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– Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, якщо ця нескінченна “кривава баня” нарешті, сподіваємося, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ, – написав Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Очільник Сполучених Штатів пообіцяв і далі “працювати з обома сторонами, щоб це сталося”.

– США хоче натомість зосередитися на відбудові та торгівлі. Попереду важливий тиждень, – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що удень 10 травня лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі у своїй заяві заявили, що спільно з Україною та США закликають Росію погодитися на 30-денне повне і безумовне припинення вогню з 12 травня.

Президент РФ Володимир Путін під час нічного звернення 11 травня не відповів на цей заклик, однак запропонував Україні відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

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