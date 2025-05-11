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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11 травня 2025 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 22:00 10 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 11 травня 2025

Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія
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