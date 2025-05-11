МЗС Франції про мирні переговори: Не ведемо їх під бомбами, спочатку припинення вогню

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа має намір долучитися до мирного процесу між Україною та Росією та готова почати переговори з 15 травня.

Європа має долучитися до мирного процесу

Водночас ключовою передумовою для цього він назвав встановлення режиму припинення вогню.

– Учора в Києві ми стали свідками історичної миті, оскільки було зроблено рішучий крок до миру в Україні, – сказав Барро в ефірі Radio France, реагуючи на пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести прямі переговори з Україною після 15 травня в Стамбулі.

Політик наголосив, що Європа зацікавлена у переговорах, але лише після встановлення тиші.

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– Одностайний заклик європейців та українців, за підтримки американців, до безумовного 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, спонукав Володимира Путіна до кроку в правильному напрямі. Це добре, тож ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати переговори, що ведуть до встановлення міцного миру в Україні, – додав він.

За його словами, “ми не ведемо переговори під бомбами чи безпілотниками”.

Барро нагадав про провал перемовин у Стамбулі у 2022 році, після яких Росія вчинила злочини в Бучі.

У разі відсутності припинення бойових дій, європейські та американські партнери готові посилити тиск на Кремль.

– Ми маємо можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років, вже коштували Володимиру Путіну 400 мільярдів євро, або три роки воєнного бюджету, – наголосив Барро.

Нагадаємо, що 10 травня лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України підписали у Києві спільну заяву, у якій закликали Росію до безумовного припинення вогню на 30 діб , починаючи з понеділка, 12 травня.

У заяві йдеться, що будь-які умови з боку РФ розцінюватимуться як спроба затягнути війну.

У разі ігнорування цієї ініціативи, коаліція попередила про запровадження 17-го пакету санкцій ЄС, нові обмеження щодо банківської системи РФ, енергетики, тіньового флоту та заморожених активів.

Президент РФ Володимир Путін на нічній пресконференції 11 травня оминув пропозицію припинення вогню, натомість запропонував провести прямі переговори у Стамбулі – як це вже відбувалося на ранньому етапі вторгнення в 2022 році.

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