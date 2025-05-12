Інтеграція оборонної промисловості: Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю в ОПК
У Брюсселі 12 травня міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Європейська асоціація аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі оборонної промисловості.
Про це повідомила Асоціація європейської оборонної промисловості (ASD).
Україна та ЄС підписали Меморандум про співпрацю в оборонній промисловості
Меморандум було підписано для сприяння розвитку спільних інтересів української промисловості та її європейських партнерів.
– З цією метою українське міністерство та ASD домовилися сприяти співробітництву та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами ASD, а також сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд або програма «Горизонт Європа», – ідеться у пресрелізі.
Одним із перших результатів цієї угоди стала поява онлайн-платформи для бізнес-спілкування ASD Connect, яка дасть змогу компаніям з України та Європи налагодити тіснішу співпрацю.
Меморандум укладено на три роки, з можливістю продовження.
За словами міністра стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, українські оборонні компанії можуть запропонувати своїм європейським партнерам важливий досвід і здатність швидко адаптуватися до потреб війни.
– Ми бачимо великий інтерес з боку європейських компаній та асоціацій до української оборонної промисловості, і цей інтерес є взаємним. Ми маємо на меті розвивати партнерство на користь обом сторонам, – зазначив Сметанін.
Він подякував ASD за підтримку українського ОПК та організацію Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС.
Джерело: Асоціація європейської оборонної промисловості
Фото: Мінстратегпром