Відрізняються: в МЗС Туреччини розповіли про позиції України та РФ щодо переговорів

Україна та РФ наполягають на різній послідовності щодо припинення вогню та ведення переговорів, намагаючись перетягнути на свій бік підтримку США.

Про це, відповідаючи на питання про хід підготовки до можливих мирних переговорів у Стамбулі 15 травня, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

На пресконференції після зустрічі з колегами з Сирії та Йорданії він зазначив, що Туреччина дотримується позиції, що перед початком перемовин має бути припинення вогню.

Зараз дивляться

– Українці на позиції: спочатку припинення вогню, а потім проведення переговорів. Росіяни – спочатку перехід до режиму переговорів, потім припинення вогню, – говорить Фідан.

Міністр зазначив, що і російська, і українська сторони докладають зусиль, щоб перетягнути на свій бік США, і це є нормальним.

– Наша позиція залишається твердою. Ми закликаємо сторони якомога швидше об’єднатися та розпочати припинення вогню. Сподіваємося, що це станеться. Наші зусилля спрямовані у цьому напрямку, – сказав Фідан.

Нагадаємо, що 11 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі.

У свою чергу Володимир Зеленський відповів на заклик кремлівського диктатора, що чекає з 12 травня на повне та тривале припинення вогню, а також на особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним 15 травня у Туреччині.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію щодо проведення переговорів між Україною та РФ у Стамбулі, зокрема він зауважив, що настав історичний переломний момент на шляху до припинення війни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.