Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство
Атлантична рада (Atlantic Council) відзначила українського бізнесмена та філантропа Віктора Пінчука нагородою за видатне гуманітарне лідерство.
Відзнаку Віктору Пінчуку вручили сьогодні, 12 травня, у Вашингтоні (округ Колумбія).
Нагорода для Віктора Пінчука від Atlantic Council
Нагорода Atlantic Council стала визнанням значного внеску Віктора Пінчука в гуманітарні ініціативи.
Ідеться, зокрема, про підтримку українських військовослужбовців, ветеранів та цивільних, які постраждали від війни, а також про внесок Віктора Пінчука у сфери охорони здоров’я, освіти, культурної та публічної дипломатії.
Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році Віктор Пінчук та його дружина Олена послідовно підтримують українців, постраждалих від війни, та захисників країни через численні благодійні програми, серед яких:
- Recovery – найбільша в Україні мережа реабілітаційних центрів для військових;
- Returning – центри ментального здоров’я, орієнтовані на військових та їхні родини;
- Ukraine Relief Fund – гуманітарний фонд для постраждалих від війни цивільних;
- Message from the Frontline – ініціатива, що сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними політиками.
Приймаючи нагороду, Віктор Пінчук зауважив: першою його реакцією, коли довідався про нагороду, було, що зараз не на часі українському бізнесмену отримувати нагороду.
– Страждання і війна в Україні тривають. І будь-яка нагорода повинна йти українським героям, які віддають своє життя і здоров’я. Тільки їм, – зазначив Віктор Пінчук.
Однак потім бізнесмен та філантроп подумав, що завдяки цій поїздці зможе розповісти про українських героїв та висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам.
– Українці поклали свої життя, щоб захистити нашу країну та її кордони, щоб захистити свої сім’ї від вбивць. Наші робітники, які щодня випускають продукцію під обстрілами, наші медики, які рятують життя.
У цій залі присутні дев’ять із кількох мільйонів героїв. Я завдячую вам усім. Мені бракує слів, щоб висловити свою безмежну повагу і вдячність. Ця нагорода належить вам і таким, як ви, – сказав Віктор Пінчук, передавши нагороду присутнім у залі військовим та ветеранам.
За словами Віктора Пінчука, для нього та його дружини Олени підтримувати українських героїв є справжньою честю.
– Благодійність для українського бізнесмена зараз – це участь у війні за незалежність. Уся філантропія, яку ми будували понад 20 років, була лише підготовкою до того, що ми робимо зараз, – зазначив український бізнесмен.
Тепер здобутий досвід у сфері охорони здоров’я застосовується для створення реабілітаційних центрів для українських героїв та героїнь.
– Загальнонаціональна мережа інноваційних центрів сьогодні працює, щоби щороку 26 тис. поранених героїв могли відновлювати своє здоров’я.
Буквально сьогодні ми відкриваємо центр на понад 100 ліжок, і туди їдуть герої. Я побачу їх, коли повернуся з Вашингтону в Україну. І я хочу розповісти нашим героям, як їх поважають у Вашингтоні. Ми з Оленою ніколи не робили нічого настільки важливого, – переконаний Віктор Пінчук.
Також український бізнесмен та філантроп висловив величезну вдячність народу Сполучених Штатів Америки, який був з Україною з перших днів війни.
– Дякую за вашу неоціненну, послідовну, справжню дружбу й партнерство. Українці ніколи цього не забудуть. Я вдячний за можливість бути тут, щоб подякувати президенту Сполучених Штатів. Президент Трамп був першим, хто надав зброю Україні у 2017 році. Це було надзвичайно важливо. Дякую вам. Дякую також за нещодавній дозвіл на продаж зброї. Це також надзвичайно важливо, – сказав на завершення Віктор Пінчук.
Що відомо про нагороди Atlantic Council
Нагорода Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство, яка є частиною нагород за видатне лідерство Атлантичної ради, присуджується особам, які виявили надзвичайну відданість гуманітарним ініціативам у глобальному масштабі.
Цьогоріч, окрім Віктора Пінчука, Atlantic Council вшанувала:
- Стівена Гедлі – колишнього радника з національної безпеки США та заступника голови ради директорів Atlantic Council;
- Андрея Пленковича – прем’єр-міністра Хорватії;
- Джона В. Джея Реймонда – генерала у відставці;
- Джуді Коллінз – співачку та авторку пісень, лауреатку премії Греммі, номінантку на премію Оскар;
- українських героїв та ветеранів, які ризикували своїм життям, захищаючи суверенітет і свободу України від російської агресії.
Раніше лауреатами нагороди Atlantic Council ставали колишні президенти США Джордж Буш-старший і Вільям Клінтон, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та багато інших лідерів у сфері політики, бізнесу та мистецтва.